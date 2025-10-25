F1 GP Messico 2025 Verstappen favorito per la pole ma McLaren ha un passo superiore

Nella tarda serata di sabato 25 ottobre si assisterà alle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1. Sarà il quintultimo atto di un Mondiale elettrizzante, poiché Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen sono separati da 40 punti quando ne restano 141 sul piatto. L’olandese, terzo, è però in grande rimonta sull’australiano e sul britannico. Il responso preliminare del venerdì genera viepiù interesse, poiché proprio Verstappen è risultato il più rapido dei tre. Cionondimeno, va rimarcato come il quattro volte Campione del Mondo abbia svettato in termini di prestazione pura, ma non abbia nascosto la propria preoccupazione legata al passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Messico 2025. Verstappen favorito per la pole, ma McLaren ha un passo superiore

Contenuti che potrebbero interessarti

FP2 Messico: $Verstappen il più veloce davanti a $Leclerc ed $Antonelli. Venerdì a due facce per $McLaren. Il riassunto della sessione e del lavoro dei team! $MexicoGP - X Vai su X

F1, FP2 MESSICO - VERSTAPPEN IL PIÙ VELOCE, LECLERC ED ANTONELLI A SEGUIRE. NORRIS 4º, PIASTRI 12º #MemasGP #F1 #MexicoGP - facebook.com Vai su Facebook

F1 GP Messico, oggi le prove libere in diretta a Austin: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming - La diretta delle prove libere del GP Messico della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Scrive fanpage.it

A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2025: programma qualifiche, differita in chiaro - Sabato 25 ottobre, il Gran Premio di Città del Messico di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza ... Si legge su oasport.it

F1, GP Messico 2025. Verstappen favorito per la pole, ma McLaren ha un passo superiore - Nella tarda serata di sabato 25 ottobre si assisterà alle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1. Lo riporta oasport.it