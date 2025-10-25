F1 Gp Messico 2025 | orario delle qualifiche e dove vederle in tv

Torna in pista la Formula 1 con il Gran Premio del Messico sul circuito dell’ Autodromo Hermanos Rodriguez. Sabato 25 ottobre, i piloti scenderanno in pista per la terza sessione di prove libere e le qualifiche, dopo il trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti. La Red Bull dell’olandese punta a una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, attuale leader, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Sul podio del GP degli Stati Uniti erano saliti anche Charles Leclerc, terzo, e Lewis Hamilton della Mercedes. Prove libere e qualifiche: orari e diretta tv. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Messico 2025: orario delle qualifiche e dove vederle in tv

Scopri altri approfondimenti

Orari Italiani del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 Si torna in pista: il circuito di Città del Messico è pronto ad ospitare la 20ª gara della stagione. Orari weekend (fuso orario italiano ) Venerdì 24 ottobre Prove - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP del Messico in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #MexicoGP - X Vai su X

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Messico: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole - Le qualifiche del GP Messico di Formula 1: piloti in pista per la pole e la griglia di partenza della gara di domani ... Si legge su fanpage.it

F1 GP Messico 2025, Città del Messico: la cronaca delle FP1 - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP1, le prove libere 1 del GP Messico F1, LIVE dalle 20. formulapassion.it scrive

F1 Gp Messico, prove libere e qualifiche: orari e dove vederle oggi in tv - Max Verstappen cerca la pole position per correre meno rischi possibili alla partenza di domenica e tentare di restringere ulteriormente il gap che lo divide da Oscar Piastri ... Da msn.com