F1 Gp Messico 2025 | orario delle qualifiche e dove vederle in tv e streaming

Torna in pista la Formula 1 con il Gran Premio del Messico sul circuito dell’ Autodromo Hermanos Rodriguez. Sabato 25 ottobre, i piloti scenderanno in pista per la terza sessione di prove libere e le qualifiche, dopo il trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti. La Red Bull dell’olandese punta a una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, attuale leader, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Sul podio del GP degli Stati Uniti erano saliti anche Charles Leclerc, terzo, e Lewis Hamilton della Mercedes. Prove libere e qualifiche: orari e diretta tv. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Messico 2025: orario delle qualifiche e dove vederle in tv e streaming

