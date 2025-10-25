F1 Charles Leclerc | Buone sensazioni con la macchina ma i nostri avversari sono forti

Il venerdì del Gran Premio del Messico 2025 si è concluso con la migliore prestazione di Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere. Sul circuito dei fratelli Rodriguez, l’olandese ha firmato il crono di 1:17.392 dimostrando tutta la velocità della Red Bull sul giro secco. In attesa delle qualifiche, sembra che il quattro volte campione del mondo possa minacciare da vicino le due McLaren. Prima giornata positiva anche per Charles Leclerc che, dopo il primo posto nelle FP1, chiude in seconda piazza la seconda sessione di libere. Distacco di 153 millesimi per il monegasco da Verstappen e cauto ottimismo per il prosieguo del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

