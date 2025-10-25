F1 Charles Leclerc | Buone sensazioni con la macchina ma i nostri avversari sono forti
Il venerdì del Gran Premio del Messico 2025 si è concluso con la migliore prestazione di Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere. Sul circuito dei fratelli Rodriguez, l’olandese ha firmato il crono di 1:17.392 dimostrando tutta la velocità della Red Bull sul giro secco. In attesa delle qualifiche, sembra che il quattro volte campione del mondo possa minacciare da vicino le due McLaren. Prima giornata positiva anche per Charles Leclerc che, dopo il primo posto nelle FP1, chiude in seconda piazza la seconda sessione di libere. Distacco di 153 millesimi per il monegasco da Verstappen e cauto ottimismo per il prosieguo del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Charles Leclerc è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere in Messico. Un ottimo Antonelli chiude secondo davanti ad un sorprendente Hulkenberg. Arvid Linblad è il migliore tra i piloti debuttanti, 6° addirittura davanti a Tsunoda. www.fuor - facebook.com Vai su Facebook
Charles Leclerc soddisfatto di quanto fatto negli Stati Uniti. Un week end che non era partito proprio benissimo, considerando i tempi delle sessioni di prove libere. Poi la crescita nelle qualifiche e il podio, quasi insperato, in gara $Formula1 $F1 $ferrari $L - X Vai su X
F1 GP Messico | Ferrari, Leclerc: “Non è realistico pensare di essere davanti in qualifica” - La seconda posizione conquistata da Charles Leclerc nelle libere in Messico non deve certamente far cullare i tifosi della Ferrari. Lo riporta msn.com
Leclerc: “Buone sensazioni, ma gli avversari sono forti” - Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha siglato il secondo crono nelle FP2 del GP del Messico alle spalle di Verstappen ... Si legge su formulapassion.it
GP Città del Messico 2025 – Classifica FP1: comanda Leclerc, 2° Antonelli. Piastri 4°, sorpresa in Red Bull: Lindblad batte Tsunoda - Messico, classifica delle prove libere 1: Leclerc il più veloce in pista in una sessione con 9 rookie. Da formulapassion.it