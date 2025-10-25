F1 75 anni Dalla Ferrari di Raikkonen alla Mercedes di Fangio

Le Ferrari di Michael Schumacher del 2006 e di Kimi Raikkonen del 2007 su cui il finlandese vinse il campionato di Formula 1. E ancora la Mercedes W196 di Fangio arrivata dal Mauto di Torino, le Dallara, Osella e Minardi nello spazio Aci. E la Ligier F1 del 1979. Sono alcune delle meraviglie visibili ad Auto e Moto d'Epoca che fino al 26 ottobre è aperta alla fiera di Bologna. Una passeggiata tra le monoposto per goderne anche a distanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, 75 anni. Dalla Ferrari di Raikkonen alla Mercedes di Fangio

