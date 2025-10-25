Ex Milan Donnarumma festeggia i 10 anni dal suo debutto | il post social

Pianetamilan.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è un giorno speciale per l'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma: il post social dell'anniversario del suo esordio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan donnarumma festeggia i 10 anni dal suo debutto il post social

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Donnarumma festeggia i 10 anni dal suo debutto: il post social

Argomenti simili trattati di recente

ex milan donnarumma festeggiaDieci anni di Gigio Donnarumma tra i “pro”: le tappe della sua carriera - Dieci anni fa Gigio Donnarumma debuttava tra i professionisti in Milan- Come scrive gianlucadimarzio.com

ex milan donnarumma festeggiaMilan, Donnarumma si sbilancia: l’ex non si nasconde e stupisce tutti - Da parte di Donnarumma nessuna polemica, solo rispetto e stima verso un club che sembra aver ritrovato la sua identità. Segnala spaziomilan.it

ex milan donnarumma festeggiaDonnarumma parla del Milan e rivela: “Ho parlato con alcuni, là dentro ci credono” - Gianluigi Donnarumma ha detto il suo pensiero sul Milan e ha fatto anche una rivelazione che riguarda l'ambiente rossonero. Come scrive milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Donnarumma Festeggia