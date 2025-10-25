Ex Milan Donnarumma festeggia i 10 anni dal suo debutto | il post social

Oggi è un giorno speciale per l'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma: il post social dell'anniversario del suo esordio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Donnarumma festeggia i 10 anni dal suo debutto: il post social

Argomenti simili trattati di recente

