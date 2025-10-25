Ex calciatori | la scienza spiega perché in tanti hanno l' osteoartrite

25 ott 2025

Distorsioni, fratture e iniezioni di cortisone possono lasciare un segno permanente sulle articolazioni dei calciatori. Lo conferma un nuovo studio britannico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ex calciatori la scienza spiega perch233 in tanti hanno l osteoartrite

© Gazzetta.it - Ex calciatori: la scienza spiega perché in tanti hanno l'osteoartrite

