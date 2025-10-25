2025-10-25 09:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita di Everton-Tottenham. Il Tottenham si recherà verso nord per affrontare domenica pomeriggio l’imbattuta squadra dell’Everton all’Hill Dickinson Stadium, con l’obiettivo di ritrovare la propria consistenza in Premier League. La squadra di Thomas Frank è riuscita a ottenere una sola vittoria nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, mentre i Toffees di David Moyes hanno trasformato la loro nuova casa in una fortezza. Dopo il caos della scorsa stagione, l’attuale sesto posto degli Spurs rappresenta un progresso, ma i risultati recenti hanno sollevato alcune domande. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Everton-Tottenham: formazioni, statistiche e anteprime