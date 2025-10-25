Everton-Tottenham | formazioni statistiche e anteprime

Justcalcio.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-25 09:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita di Everton-Tottenham. Il Tottenham si recherà verso nord per affrontare domenica pomeriggio l’imbattuta squadra dell’Everton all’Hill Dickinson Stadium, con l’obiettivo di ritrovare la propria consistenza in Premier League. La squadra di Thomas Frank è riuscita a ottenere una sola vittoria nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, mentre i Toffees di David Moyes hanno trasformato la loro nuova casa in una fortezza. Dopo il caos della scorsa stagione, l’attuale sesto posto degli Spurs rappresenta un progresso, ma i risultati recenti hanno sollevato alcune domande. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

everton tottenham formazioni statistiche e anteprime

© Justcalcio.com - Everton-Tottenham: formazioni, statistiche e anteprime

Argomenti simili trattati di recente

everton tottenham formazioni statistichePronostico Everton-Tottenham 26 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Everton e Tottenham si sfidano all'Hill Dickinson Stadium domenica 26 ottobre 2025 alle 17:30 in Premier League: analisi, pronostico e quote di una partita dalle mille incognite, con entrambe le squad ... Segnala bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Everton Tottenham Formazioni Statistiche