Non il solito Suv ma una berlina elettrica davvero avveniristica e rivoluzionaria. È la strada scelta da Kia per raccontare il lancio della EV4 sul mercato mondiale. Una vettura globale di segmento C per strappare clienti ai Suv imperanti. Due le versioni previste: una Sportback costruita in Corea e hatchback concepita per l’Europa nello stabilimento di Zilina in Slovachia. È proprio questo modello, nella versione GT-Line, l’oggetto della nostra prova a Marbella nel cuore pulsante della costa andalusa. EV4 si presenta con una linea solida, definita da spigoli e tagli profondi. La personalità è assicurata ma chi ama la morbidezza latina dovrà farci l’occhio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - EV4, berlina di classe proiettata nel futuro. Comfort assoluto e range fino a 625 km