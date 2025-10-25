Europa sotto attacco | l' euroinomane Mario Draghi contribuisce alla logora propaganda dominante nella UE

La solita narrazione demenziale oggi imperante in Europa "L'Europa è sotto attacco": sono queste le recenti e demenziali dichiarazioni di Mario Draghi, l'euroinomane delle brume di Bruxelles, l'impenitente austerico nonché unto dai mercati. Continua dunque indefessamente la narrazione propaga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Argomenti simili trattati di recente

Draghi: "Europa sotto attacco, l'unica via è un federalismo pragmatico". L'ex premier: "Formare una coalizione dei volenterosi e aggirare la lentezza delle norme" $ANSA - X Vai su X

Europa sotto la morsa della tempesta Benjamin. La situazione in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Mario Draghi: “L’Europa è sotto attacco”. Poi arriva la proposta definitiva - Gli eventi recenti – dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica, fino alle fratture interne sui grandi dossier strategici – hanno mostrato le difficoltà strutturali dell’Unio ... Secondo newsmondo.it

"L’Europa è sotto attacco ma non riesce a reagire. È necessario un federalismo flessibile" - "Il mondo è cambiato, l’Europa è sotto attacco e ha un’unica via davanti a sé". Si legge su msn.com

Draghi si riprende la scena: "Europa sotto attacco, l'unica via per l'Ue è un federalismo pragmatico" - L'ex premier ed ex presidente della Bce Mario Draghi alla cerimonia di consegna del Premio Principessa delle Asturie ... Si legge su affaritaliani.it