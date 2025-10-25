Essence Hotels Fano va a Brescia Altro scoglio durissimo da superare
Buona la prima, l'Essence Hotels Fano, serie A2, domenica 26 ottobre alle 17,30 è di scena a Brescia contro il Gruppo Consoli Sferc. Altro scoglio durissimo, valevole per la seconda giornata di campionato. I virtussini sono consapevoli del fatto che questa partita sarà molto diversa rispetto alla prima trionfale gara casalinga, in considerazione del fatto che si gioca fuori dalle mura amiche e che l'avversario ha un roster di qualità assoluta: "E' una partita difficile – afferma il centrale romagnolo Stefano Mengozzi –, è un campo ostico e con un Palazzetto molto grande. Brescia ha fatto degli innesti di qualità come il palleggiatore Mancini, che conosco bene per aver giocato con lui a Ravenna, Lucconi come terminale offensivo importante ed infine la coppia Cavuto-Cominetti già vista all'opera nella scorsa stagione".
