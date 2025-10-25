Espulso un mese fa dall' Italia resta irregolarmente sul territorio | 32enne denunciato
Un 32enne di nazionalità senegalese è stato denunciato dai carabinieri di Piombino per inottemperanza all’ordine di espulsione. Secondo quanto emerso, infatti, i militari dell’Arma durante un servizio in orario diurno l’hanno fermato e controllato mentre si aggirava con fare sospetto in un’area. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CLAMOROSO AD EINDHOVEN, ESPULSO LORENZO LUCCA Proteste dell’attaccante del Napoli e rosso diretto clamoroso, azzurri in 10 #Lucca #PsvNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Doveva essere espulso dall’Italia, due mesi dopo ha abusato di una donna a Napoli #18ottobre #notizie #napoli - X Vai su X
Espulso dall'Italia girava per le calli di San Marco: il 38enne romeno rimpatriato. È il 12esimo dall'inizio dell'anno - Si aggirava tra le calli di San Marco con un atteggiamento che ha subito insospettito i carabinieri. Lo riporta ilgazzettino.it