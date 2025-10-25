Espulso un mese fa dall' Italia resta irregolarmente sul territorio | 32enne denunciato

Livornotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 32enne di nazionalità senegalese è stato denunciato dai carabinieri di Piombino per inottemperanza all’ordine di espulsione. Secondo quanto emerso, infatti, i militari dell’Arma durante un servizio in orario diurno l’hanno fermato e controllato mentre si aggirava con fare sospetto in un’area. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

