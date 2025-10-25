Esposto Sangiuliano 9 febbraio udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia

🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E’ stata fissata per il prossimo 9 febbraio davanti al gup di Roma l’udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia, indagata dopo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per Boccia la procura di Roma ha chiesto lo scorso settembre il rinvio a giudizio. In particolare, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

