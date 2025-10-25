Esplosioniincendi a Kiev e altre città

8.15 Esplosioni e incendi vengono registrati a Kiev secondo quanto scrivono il sindaco della capitale, Klitschko, e Tkachenko, il capo dell'amministrazione militare della città. "Kiev sotto attacco balistico", afferma il sindaco su Telegram, aggiungendo che persone sono rimaste ferite nel quartiere di Dnipro."Cittadini non uscite". Missili e droni oltre che su Kiev anche su altre città dell'Ucraina. Per il momento il bilancio dell'ondata di attacchi russi è di 2 morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it