Esplosione dopo una fuga di gas 70enne gravemente ustionato trasferito al Cannizzaro

Un 70enne è rimasto gravemente ustionato oggi a causa di un'esplosione avvenuta nel suo appartamento in seguito ad una fuga di gas. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme, in via Saverio D'Ippolito. Sul posto sono giunti personale del 118, i vigili del fuoco e agenti della polizia che indagano sulle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it