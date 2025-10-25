Esonero Tudor, il tecnico bianconero risponde alle voci sul suo futuro: massima concentrazione sul presente, nessuna paura nonostante le difficoltà. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo e un futuro appeso ai risultati delle prossime partite. Ma Igor Tudor non si lascia scalfire dalle pressioni esterne. Alla vigilia della delicatissima trasferta contro la Lazio, il tecnico della Juventus ha risposto con fermezza e serenità alle domande sul suo possibile esonero, mostrando una lucidità invidiabile nonostante il momento difficile. Per lui, la paura non esiste, conta solo il lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor, il tecnico commenta così lo scenario sul suo futuro: «Resto lucido anche nelle difficoltà, questi pensieri…». Cosa ha detto