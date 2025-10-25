Esonero Tudor il tecnico commenta così lo scenario sul suo futuro | Resto lucido anche nelle difficoltà questi pensieri… Cosa ha detto

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Tudor, il tecnico bianconero risponde alle voci sul suo futuro: massima concentrazione sul presente, nessuna paura nonostante le difficoltà. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo e un futuro appeso ai risultati delle prossime partite. Ma  Igor Tudor  non si lascia scalfire dalle pressioni esterne. Alla vigilia della delicatissima trasferta contro la  Lazio, il tecnico della  Juventus  ha risposto con fermezza e serenità alle domande sul suo possibile esonero, mostrando una lucidità invidiabile nonostante il momento difficile. Per lui, la paura non esiste, conta solo il lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

esonero tudor il tecnico commenta cos236 lo scenario sul suo futuro resto lucido anche nelle difficolt224 questi pensieri8230 cosa ha detto

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor, il tecnico commenta così lo scenario sul suo futuro: «Resto lucido anche nelle difficoltà, questi pensieri…». Cosa ha detto

Scopri altri approfondimenti

esonero tudor tecnico commentaEsonero Tudor? (Gazzetta): settimana da dentro o fuori. Pressione massima su Igor, si terrà la panchina soltanto se… Cosa filtra sulla posizione del tecnico - Cosa filtra sulla posizione del tecnico Una settimana da dentro o fuori, un bivio c ... Lo riporta juventusnews24.com

esonero tudor tecnico commentaJuventus, Tudor sfrontato sulle voci di esonero, non legge le critiche e fa chiarezza su Zhegrova - Il tecnico bianconero Tudor respinge le accuse sul momento di crisi della Juventus e non pensa al possibile esonero. Si legge su sport.virgilio.it

esonero tudor tecnico commentaTudor prima di Lazio-Juve: "Esonero? Da zero a dieci ci penso zero" - L'allenatore dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i biancocelesti, valida per l'ottava giornata di Serie A ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esonero Tudor Tecnico Commenta