Esonero Tudor? Gazzetta | settimana da dentro o fuori Pressione massima su Igor si terrà la panchina soltanto se… Cosa filtra
Esonero Tudor? (Gazzetta): settimana da dentro o fuori. Pressione massima su Igor, si terrà la panchina soltanto se. Cosa filtra sulla posizione del tecnico. Una settimana da dentro o fuori, un bivio che inizia all’Olimpico. Per Igor Tudor e la sua Juve, la sfida di domani sera contro la Lazio non è una partita come le altre, ma il primo, cruciale esame di un trittico che potrebbe definire la stagione e il suo stesso futuro sulla panchina bianconera. La trasferta romana apre infatti una settimana decisiva. L’esito della gara contro la squadra di Maurizio Sarri, seguito dagli impegni contro Udinese e Cremonese, dirà se la Juventus di Tudor ha finalmente trovato la sua strada (“dentro”) o se la crisi attuale è destinata ad avvitarsi su sé stessa (“fuori”). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Esonero $Tudor La posizione della $Juventus ? - X Vai su X
Tudor, il rischio Champions: ecco i calcoli ? L'obiettivo minimo per la Juve è l'accesso agli ottavi di finale, se Tudor non lo raggiunge rischio l'esonero: cosa deve fare per arrivarci? #Tudor #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Esonero Tudor, annuncio in diretta: “In caso di ko col Real…” | ESCLUSIVO - Le ultime novità sulla panchina bianconera nella diretta Twitch di Juvelive. Secondo juvelive.it
Ora Tudor rischia e si gioca tutto col Real: le quote esonero - Quote esonero Tudor: la Juve riflette sul futuro del tecnico croato dopo il ko contro il Como. Come scrive gazzetta.it
Esonero Tudor (Gazzetta), il tecnico può rischiare grosso! Decisive le prossime due contro Real Madrid e Lazio: cosa filtra sul suo futuro - Esonero Tudor, panchina a rischio dopo il ko di Como: le prossime due trasferte sono decisive per il suo futuro, ma la scelta costerebbe cara al club Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, ... Riporta msn.com