Esonero Tudor? (Gazzetta): settimana da dentro o fuori. Pressione massima su Igor, si terrà la panchina soltanto se. Cosa filtra sulla posizione del tecnico. Una settimana da dentro o fuori, un bivio che inizia all’Olimpico. Per Igor Tudor e la sua Juve, la sfida di domani sera contro la Lazio non è una partita come le altre, ma il primo, cruciale esame di un trittico che potrebbe definire la stagione e il suo stesso futuro sulla panchina bianconera. La trasferta romana apre infatti una settimana decisiva. L’esito della gara contro la squadra di Maurizio Sarri, seguito dagli impegni contro Udinese e Cremonese, dirà se la Juventus di Tudor ha finalmente trovato la sua strada (“dentro”) o se la crisi attuale è destinata ad avvitarsi su sé stessa (“fuori”). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

