Esistono solo due generi Finisce in cella
Un cittadino svizzero è andato dietro le sbarre dopo aver scritto sui social che «se riesumi le persone Lgbtqi tra 200 anni, troverai solo maschi e femmine basandoti sui loro scheletri». E c’è chi gongola: «Le critiche al gender non saranno tollerate». 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
Sei un fan dei film horror? Lo sai che esistono brand come Neca e tanti altri che propongono prop replica in scala 1/1 (grandi come gli originali) e si possono prendere? Vale per moltissimi film, di tutti i generi, il problema? Il costo @necaofficial #neca #figure - facebook.com Vai su Facebook