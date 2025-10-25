Esistono solo due generi Finisce in cella

Laverita.info | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino svizzero è andato dietro le sbarre dopo aver scritto sui social che «se riesumi le persone Lgbtqi tra 200 anni, troverai solo maschi e femmine basandoti sui loro scheletri». E c’è chi gongola: «Le critiche al gender non saranno tollerate». 🔗 Leggi su Laverita.info

