Esiste Ascoli-Sambenedettese?

La mia prima volta allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno è stata nella primavera del 1998, durante un Ascoli-Juve Stabia di un campionato della Serie C a due gironi. I sette anni di C dell’Ascoli, dalla stagione 199596 a quella 200102, per me che iniziavo a prendere confidenza con l’educazione sentimentale del calcio, erano un piccolo e seducente rito settimanale: la radio-sveglia in camera dei miei genitori con il display a numeri rossi quando l’Ascoli giocava in trasferta, e le corse lungo il parterre dello stadio, dove si vedeva la partita in piedi dietro alle panchine. L’attesa del TG regionale per vedere i gol immaginati ascoltando la radiocronaca o per analizzare rigori non dati che dal vivo sembravano limpidissimi, ma che le immagini della regia locale trasformavano in fotogrammi fantasma, meno reali del proprio ricordo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

