Esine 23enne si sveglia dal coma dopo un mese Era caduto dal tettuccio di un’auto per una bravata

Esine (Brescia), 25 ottobre 2025 – Esine attendeva questa notizia da un mese, da quando – nella notte del 22 settembre –  una bravata da mettere sui social è finita in dramma.  Il 23enne che era caduto dal tettuccio di un’auto in corsa, su cui era salito per un folle gioco, si è svegliato dal coma.  Nella caduta il ragazzo aveva riportato gravi lesioni alla testa. Per un mese i medici lo hanno tenuto in osservazione attendendo un miglioramento. E adesso, a distanza di quattro settimane, la notizia che fa sperare la famiglia e l’intera comunità di Esine.  L’incidente . Un esempio di car surfing planking challenge (foto di repertorio) La tragedia è stata sfiorata per un gioco, pericolosissimo, messo in piedi insieme ad altri coetanei, all’alba del 22 settembre in Valcamonica, a Esine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

