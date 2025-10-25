Escursionista ferita sulla Cermenati | intervento urgente in Grignetta

Leccotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una escursionista di cinquant'anni è rimasta ferita sabato mattina mentre percorreva la Cresta Cermenati in Grignetta. L'allarme è scattato poco dopo le 11, quando la centrale operativa ha ricevuto la chiamata di emergenza. La Soreu dei Laghi ha attivato immediatamente le squadre di emergenza per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

escursionista ferita cermenati interventoBrenta, escursionista di 80 anni scivola sul Monte Nudo: salvata dal Soccorso alpino - BRENTA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre sul Monte Nudo, nel territorio di Brenta, dove una donna di 80 anni è rimasta ferita dopo una caduta durante la discesa dal ... Segnala laprovinciadivarese.it

escursionista ferita cermenati interventoSinnai, cade sul sentiero di Solanas: escursionista soccorsa e trasportata in ospedale - Con la tecnica della portantina, l’escursionista è stata trasportata fino al punto in cui l’attendeva un’ambulanza dell’associazione Volontari Soccorso Villasimius – Costa Sud Est, che l’ha ... Da msn.com

Escursionista in difficoltà soccorsa con un elicottero - C'è voluto l'intervento di un elicottero dell'Aeronautica militare per portare in salvo, lungo il sentiero della direttissima sul Monte Circeo, una giovane escursionista , che a seguito di una ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Escursionista Ferita Cermenati Intervento