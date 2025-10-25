Esce in moto col fratello | finisce contro un albero Morto 61enne di San Rocco al Porto
Un giro in moto nel Piacentino per due fratelli si è trasformato, oggi pomeriggio, in tragedia: infatti uno dei due, D. C. del 1964, originario di San Rocco al Porto, nel Lodigiano, è morto sul colpo dopo aver sbattuto violentemente contro un albero. L'incidente è avvenuto attorno alle 17 di oggi lungo la strada che collega Bettola a Gropparello, in località Veggiola, in provincia di Piacenza: la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono arrivate sul posto ma non è escluso che i due fratelli, che erano andati a fare un'escursione ognuno con la propria motocicletta, si siano "toccati" inavvertitamente su una semi curva con la conseguenza che entrambi hanno perso il controllo della propria due ruote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Moto esce di strada sfonda una recinzione e finisce in un campo: giovane soccorso - X Vai su X
Le novità del boss delle moto! Visita al sito Ninfio Motori.com e scarica l’app ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Moto esce di strada, abbatte recinzione e finisce nel campo: 21enne ferito - L'episodio è avvenuto sulla Strada Regionale 258 Marecchiese, all’altezza dell’abitato di Castelnuovo dove si è resa necessaria la messa in sicurezza della moto che, a seguito della perdita di ... Segnala corrierediarezzo.it
Moto esce di strada sfonda una recinzione e finisce in un campo: giovane soccorso - Il conducente di 21 anni è stato soccorso dagli operatori del 118. Si legge su msn.com