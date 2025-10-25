Esce di strada con l’auto | grande spavento una donna di 52 anni
Cotignola (Ravenna), 25 ottobre 2025 – Grande spavento oggi (sabato) lungo il tratto della Strada Provinciale ‘Madrara’ che insiste nel territorio comunale di Cotignola, a causa della paurosa uscita di strada di un’auto. La conducente, una donna di 52 anni residente nella zona, ha riportato traumi e ferite di media gravità ed è stata comunque trasportata con l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ al ‘ Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato poco prima delle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Automobile esce di strada e si ribalta nel fosso: ferito il conducente incastrato nell'abitacolo - facebook.com Vai su Facebook
Curioso incidente a Bolzano: esce di strada e centra il cartello che invita alla prudenza stradale #bolzano #incidente #curiosità #19ottobre - X Vai su X