“Penso che per capire la migrazione si debba uscire dal perimetro del grande raccordo, dalla ztl". A dirlo non è un esponente romano della maggioranza, ma bensì niente di meno che Aboubakar Soumahoro, il deputato eletto con Avs attualmente membro del gruppo misto che una settimana fa ha promosso alla Camera un convegno proprio sul tema dell'immigrazione. "Viaggiare è piacevole, emigrare invece no”, spiega Soumahoro nel corso di un'intervista rilasciata a Il Foglio in cui ha ribadito: “Questo è un concetto che si può capire solo se finalmente si esce dalla ztl, dove la sinistra è confinata”. Secondo l'ex sindacalista non si deve rimanere "agganciati a dei cliché intellettuali, che sono superati", ma "si dovrebbe ragionare da qui ai prossimi dieci anni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Esca dalle Ztl". Soumahoro boccia la linea della sinistra sull'immigrazione