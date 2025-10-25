Errori arbitrali insulti e gol | cosa ha detto la sfida da Napoli e Inter

Il Napoli esce dalla crisi quando rischiava di avvitarsi nelle sue difficoltà, l’Inter torna a casa senza aver capito bene come sia stato possibile perdere una partita a lungo parsa addomesticabile. Nessun effetto definitivo sulla classifica, ma la mattanza del Maradona ha prodotto l’esito meno prevedibile considerato come Conte e Chivu si sono avvicinati alla rivincita scudetto della scorsa stagione. Ha vinto il Napoli e ha perso l’Inter, alla terza sconfitta del campionato anche se questa è molto diversa dalle precedenti con Udinese e Juventus. Quanto contasse il match, però, lo racconta la tensione che ha accompagnato i protagonisti in campo in una serata in cui a dare un indirizzo condizionante netto è la scelta di Mariani e dei suoi collaboratori (più loro che lui), vidimata dal Var, di spezzare l’equilibrio concedendo ai padroni di casa un rigore vecchia maniera; di quelli che da anni il designatore Rocchi garantisce di non voler più vedere e che nessuno, tra Maradona e Lissone, è riuscito a togliere una volta commesso il pasticcio in campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

