Ero etero convinta ora sto con una donna | Ottavia Fusco vedova di Squitieri e rivale della Cardinale si svela
Ottavia Fusco, attrice, cantante e ora regista, ha scelto di raccontare una nuova fase della sua vita in un’intervista al Corriere della Sera. A 58 anni, la vedova del celebre regista napoletano Pasquale Squitieri ha presentato il suo documentario Pasquale Squitieri. Il vizio della libertà, dedicato al marito scomparso nel 2017. Ma accanto alla memoria del loro amore, durato 14 anni, ha rivelato un capitolo inaspettato: da cinque mesi ha una compagna, Rossella Chianello, 56 anni, imprenditrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ottavia Fusco (@ottaviafuscosquitieri) Ottavia Fusco ha spiegato al Corriere della Sera “Questo documentario a Pasquale lo dovevo”, ha spiegato Fusco. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Approfondisci con queste news
L'attrice Ottavia Fusco: «Dopo la morte di Squitieri sto con una donna. Ero una etero convinta, l'attrazione fisica per Rossella mi ha sorpreso» - La vedova del regista Squitieri: «La mia compagna si sente un uomo in un corpo femminile. Secondo msn.com