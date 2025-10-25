Epimeleia koinè | la politica come arte della cura comune

Puntomagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riscoprire l’“Epimeleia koinè”: Platone e la politica come arte di tessere comunità. C’è una parola che Platone usa per definire la politica. Una parola antica, limpida e dimenticata, che oggi potremmo riscoprire come bussola in tempi di disorientamento e sfiducia:?????????????? (epimeleia koinè), la cura comune. Nell’opera il “Politico”, Platone scrive che la vera arte del governare è “?????????????????????????????”, cioè “avere cura di tutti gli uomini”. Non comandare, non dominare, non esercitare potere, ma prendersi cura. Una distinzione radicale, che cambia il senso stesso della politica. Per Platone, il buon politico non è un sovrano che impone, ma un tessitore che intreccia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La politica un'arte - Vittorio Sgarbi, uno che le sole notizie che legge sono quelle che lo riguardano, ieri per tutto il giorno è stato lui la notizia: trend topic sui quotidiani online. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Epimeleia Koin232 Politica Arte