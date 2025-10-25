Epimeleia koinè | la politica come arte della cura comune

Riscoprire l’“Epimeleia koinè”: Platone e la politica come arte di tessere comunità. C’è una parola che Platone usa per definire la politica. Una parola antica, limpida e dimenticata, che oggi potremmo riscoprire come bussola in tempi di disorientamento e sfiducia:?????????????? (epimeleia koinè), la cura comune. Nell’opera il “Politico”, Platone scrive che la vera arte del governare è “?????????????????????????????”, cioè “avere cura di tutti gli uomini”. Non comandare, non dominare, non esercitare potere, ma prendersi cura. Una distinzione radicale, che cambia il senso stesso della politica. Per Platone, il buon politico non è un sovrano che impone, ma un tessitore che intreccia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it