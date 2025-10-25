ABBONATI A DAYITALIANEWS Primo collegamento tra gli ospedali di Patti e Lipari. LIPARI, 25 ottobre 2025. Dopo una lunga fase di sperimentazione e numerosi test con risultati eccellenti, entra ufficialmente in funzione il servizio di trasporto biomedicale con droni nelle isole Eolie. L’iniziativa, annunciata dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (ASP), rappresenta un passo decisivo verso l’innovazione nel campo della sanità territoriale: i droni saranno impiegati per consegnare farmaci, sangue ed emocomponenti nelle aree più difficili da raggiungere, come le isole minori e le zone montane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Eolie, parte il nuovo servizio di trasporto biomedicale con i droni