Entroterra e riviere rivolta per i disservizi nel trasporto pubblico

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta dei sindaci per le corse saltate a causa della mancanza di autisti e per lo stop ai pagamenti delle ditte in appalto. I 67 abitanti di Fascia, gli scolari di Rovegno, le frazioni di Torriglia e Bogliasco. A Davagna il primo cittadino fa l’autista. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

entroterra e riviere rivolta per i disservizi nel trasporto pubblico

© Ilsecoloxix.it - Entroterra e riviere, rivolta per i disservizi nel trasporto pubblico

Argomenti simili trattati di recente

entroterra riviere rivolta disserviziEntroterra e riviere, rivolta per i disservizi nel trasporto pubblico: “Lasciati a piedi, valutiamo la denuncia” - Protesta dei sindaci per le corse saltate a causa della mancanza di autisti e per lo stop ai pagamenti delle ditte in appalto. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Entroterra Riviere Rivolta Disservizi