Potrebbe iniziare nel periodo natalizio la campagna elettorale per le amministrative di Faenza. È tutt’altro che remota infatti la possibilità che le varie forze politiche ufficializzino i propri candidati entro la fine dell’anno. Se non tutti almeno gran parte, al netto delle dichiarazioni finora rese. Per quanto concerne il Partito Democratico, per voce del segretario comunale Emanuele Tanesini è stato annunciato ufficialmente l’appoggio al sindaco uscente Massimo Isola, e l’impegno nella stesura del programma per il prossimo quinquennio. "Partiamo da una valutazione estremamente positiva del lavoro portato avanti in questi anni dalla Giunta guidata da Massimo Isola e sostenuta da un’ampia coalizione - ha detto Emanuele Tanesini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entro fine anno i candidati alle amministrative