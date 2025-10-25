Entra nell' ospedale di Borgo Roma e viene sorpreso a rubare | arrestato un uomo di 66 anni
È stato arrestato nella mattinata di ieri, venerdì 24 ottobre, un cittadino italiano di 66 anni, sorpreso dalla polizia di Stato mentre avrebbe cercato di mettere a segno un furto all’interno dell’ospedale di Borgo Roma a Verona. L’uomo, secondo quanto segnalato dalla questura, risulterebbe già. 🔗 Leggi su Veronasera.it
