Entra in casa dell’ex compagna e la aggredisce | arrestato 32enne a San Felice Circeo
Un 32enne, già sottoposto alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a San Felice Circeo, dopo aver aggredito l’ex compagna. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della vittima, a San Felice Circeo, dopo che l’uomo, attraverso una porta finestra scorrevole, si era introdotto all’interno della casa e aveva aggredito la donna, con schiaffi e percosse. A seguito delle lesioni riportate, la vittima è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale di Terracina. L’aggressore, un cittadino tunisino senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina, con l’ausilio di quelli della stazione di San Felice Circeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MUSEO DELLA CITTÀ | SEZIONE ARCHEOLOGICA Il sabato mattino esci di casa, entra al Museo della Città e...scopri cosa c'è sotto! L'allestimento archeologico multimediale “Chiari da villaggio a città: passato e presente alla luce dell'archeologia” ti aspetta p - facebook.com Vai su Facebook
Entra in casa della ex per aggredirla: Potenza Picena, l’uomo messo in fuga dai carabinieri - Provvidenziale l’intervento dei militari della stazione di Porto Potenza, che hanno denunciato alla Procura uno ... corriereadriatico.it scrive
Tenta di forzare la casa della ex compagna, barricata dentro - Tentava di entrare nella casa dell'ex compagna, che si era barricata all'interno insieme ai figli: alla vista delle pattuglie, il 42enne ha impugnato un cacciavite, con il quale aveva in precedenza ... Scrive rainews.it