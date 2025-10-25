Entra abusivamente in un hotel poi per sfuggire agli agenti prova a infilarsi sotto alle lenzuola | arrestato
Un algerino di circa quarant'anni è stato arrestato venerdì sera dalla Polizia di Stato, per essersi introdotto abusivamente in un hotel. L’intervento delle Volanti è avvenuto alle ore 22.30 circa, a seguito della segnalazione del titolare dell’hotel a cui risultava l'attivazione dell'allarme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
