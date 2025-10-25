Entella-Pescara finisce 1-1 | segna Di Nardo poi Tiritiello | Tabellini e statistiche | Video | Foto

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore Chiappella ha lavorato anche sull’aspetto psicologico dei suoi dopo la vittoria contro la Samp. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

entella pescara finisce 1 1 segna di nardo poi tiritiello tabellini e statistiche video foto

© Ilsecoloxix.it - Entella-Pescara finisce 1-1: segna Di Nardo, poi Tiritiello | Tabellini e statistiche | Video | Foto

Argomenti simili trattati di recente

entella pescara finisce 1Serie C, Virtus Entella-Pescara 1-1: pari beffardo per il Delfino nel finale - Al Comunale di Chiavari il Pescara sfiora il colpo esterno ma subisce il pari al 48’ con Tiritiello. Da abruzzonews.eu

entella pescara finisce 1V. Entella-Pescara 1-1, Tiritiello salva i chiavaresi al 93’ - Un gol di Tiritiello al 93’ evita alla Virtus Entella la sconfitta casalinga con il Pescara. Lo riporta radioaldebaran.it

entella pescara finisce 1Pescara beffato a Chiavari, l'Entella pareggia in extremis - Il gol di Di Nardo illude gli abruzzesi, poi Tiritiello al fotofinish spegne la gioia per il primo successo esterno. Scrive abruzzoindependent.it

Cerca Video su questo argomento: Entella Pescara Finisce 1