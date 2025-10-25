Entella-Pescara finisce 1-1 | segna Di Nardo poi Tiritiello | Foto | Tabellini e statistiche
L’allenatore Chiappella ha lavorato anche sull’aspetto psicologico dei suoi dopo la vittoria contro la Samp. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Virtus Entella - Pescara in differita lunedì alle 21 al canale 12 Teleradiopace - X Vai su X
CHIAVARI - Anche la Virtus Entella scenderà in campo a sostegno di Arké. In occasione della partita con il Pescara, sabato alle 15 allo stadio Sannazzari di Chiavari, una parte dell'incasso sarà devoluto al progetto benefico "Un dentista per amico" portato ava - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Virtus Entella-Pescara 1-1: pari beffardo per il Delfino nel finale - Al Comunale di Chiavari il Pescara sfiora il colpo esterno ma subisce il pari al 48’ con Tiritiello. Da abruzzonews.eu
Pescara calcio: primo punto esterno, biancazzurri raggiunti al 93' - Due con Fumagalli (difficile da leggere la sua posizione), una con Mezzoni e Debenedetti fermato ottimamente in uscita da Desplanches. Si legge su rete8.it
Virtus Entella-Pescara: cronaca diretta live e risultato - Pescara di Sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiale e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net