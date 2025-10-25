Entella-Pescara 1-1 | il solito Tiritiello agguanta il pari in extremis

Termina con un pareggio rocambolesco Entella-Pescara, la formazione di Chiavari aggiunge un punticino alla propria classifica e rimane ampiamente sopra alla zona rossa. Ancora una volta è Tiritiello il protagonista con il goal al 93' che acciuffa il pareggio dopo il vantaggio di Di Nardo al 73'. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

