Entella-Pescara 1-1 Delfino raggiunto al 93' | cronaca tabellino e voti
Il sogno della prima vittoria esterna dell'anno del Pescara è sfumato al minuto 93, quando all'ultimo assalto l'entella ha imposto il pari con la rete di Tiritiello a pareggiare quella di Di Nardo. Al Comunale di Chiavari è dunque finita 1-1 la sfida tra matricole, che al Delfino consente di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Virtus Entella - Pescara in differita lunedì alle 21 al canale 12 Teleradiopace - X Vai su X
CHIAVARI - Anche la Virtus Entella scenderà in campo a sostegno di Arké. In occasione della partita con il Pescara, sabato alle 15 allo stadio Sannazzari di Chiavari, una parte dell'incasso sarà devoluto al progetto benefico "Un dentista per amico" portato ava - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Virtus Entella-Pescara 1-1: pari beffardo per il Delfino nel finale - Al Comunale di Chiavari il Pescara sfiora il colpo esterno ma subisce il pari al 48’ con Tiritiello. Segnala abruzzonews.eu
Pescara calcio: primo punto esterno, biancazzurri raggiunti al 93' - Due con Fumagalli (difficile da leggere la sua posizione), una con Mezzoni e Debenedetti fermato ottimamente in uscita da Desplanches. Da rete8.it
Calcio, Cesena raggiunto al 90esimo sull'1-1 dall'Entella - Cesena a caccia di una vittoria per confermare l'esordio spettacolare di Pescara, Virtus Entella pronta a mostrare l'interessante progetto tattico intravisto nella prima uscita stagionale. Segnala rainews.it