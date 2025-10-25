Entella-Pescara 1-1 Delfino raggiunto al 93' | cronaca tabellino e voti

Ilpescara.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sogno della prima vittoria esterna dell'anno del Pescara è sfumato al minuto 93, quando all'ultimo assalto l'entella ha imposto il pari con la rete di Tiritiello a pareggiare quella di Di Nardo. Al Comunale di Chiavari è dunque finita 1-1 la sfida tra matricole, che al Delfino consente di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

entella pescara 1 1Serie C, Virtus Entella-Pescara 1-1: pari beffardo per il Delfino nel finale - Al Comunale di Chiavari il Pescara sfiora il colpo esterno ma subisce il pari al 48’ con Tiritiello. Segnala abruzzonews.eu

entella pescara 1 1Pescara calcio: primo punto esterno, biancazzurri raggiunti al 93' - Due con Fumagalli (difficile da leggere la sua posizione), una con Mezzoni e Debenedetti fermato ottimamente in uscita da Desplanches. Da rete8.it

Calcio, Cesena raggiunto al 90esimo sull'1-1 dall'Entella - Cesena a caccia di una vittoria per confermare l'esordio spettacolare di Pescara, Virtus Entella pronta a mostrare l'interessante progetto tattico intravisto nella prima uscita stagionale. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Entella Pescara 1 1