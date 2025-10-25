Eni dribbla con profitto il mini-Brent

Eni batte le aspettative del mercato con risultati «straordinari - così li ha definiti l'ad Claudio Descalzi - che hanno saputo vincere uno scenario particolarmente negativo, con un Brent di 10 dollari inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e con un dollaro deprezzato del 6%». Un contesto sfidante che non ha impedito al gruppo di crescere aumentando la produzione oltre le stime, così come il buyback. Nel dettaglio, Eni ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto adjusted di 1,25 miliardi di euro, circa il 20% sopra le attese del consenso (1,02 miliardi), ma inferiore del 2% su base annua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eni dribbla con profitto il mini-Brent

