Milano, 25 ottobre 2025 – Dal balzo dell’utile all’andamento positivo del flusso di cassa, fino alla valorizzazione degli asset e alla riduzione dell’indebitamento. L’Eni arriva all’appuntamento con i conti trimestrali battendo le stime degli analisti e portando a 1,8 miliardi il piano di riacquisto delle azioni. “I risultati del terzo trimestre sono eccellenti e tutte le principali variabili operative, economiche e finanziarie hanno superato le aspettative”, sottolinea l’ad Claudio Descalzi. Il terzo trimestre, precisa, “dimostra come tutti i principali elementi della nostra strategia stiano progredendo con successo in modo contestuale: stiamo crescendo in modo competitivo in tutti i nostri business chiave”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eni brinda a un trimestre eccellente. Alzate le stime, il titolo vola in Borsa