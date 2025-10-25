Enertronica Santerno verso la liquidazione cento persone appese a un filo
Castel Guelfo, 25 ottobre 2025 – L’intenzione di portare i libri in tribunale e la procedura di liquidazione giudiziale al via per l’ Enertronica Santerno di Castel Guelfo. Dopo il caso Tracmec a Mordano, con trattative ancora in salita, un’altra tegola pesante si è abbattuta sul comparto produttivo del circondario imolese. La notizia è stata data nei giorni scorsi dalla direzione della ditta di via della Concia, multinazionale con più di mezzo secolo di vita specializzata in apparecchiature e soluzioni energetiche e perfino quotata in Borsa, ai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl. Un quadro a dir poco allarmante per i circa cento dipendenti del sito tra tecnici, impiegati e operai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
