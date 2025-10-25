Emporio Solidale a Sora si costituisce il Tavolo di progettazione

Si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Sora, la prima seduta operativa del Tavolo di Progettazione per la realizzazione dell’Emporio Solidale.Un momento importante, fortemente voluto dal Sindaco Luca Di Stefano, che segna l’avvio concreto di un percorso di welfare comunitario a sostegno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

[#Solidarietà] Mercoledì 29 ottobre l'Emporio Solidale Il Sole in collaborazione di IPSAR #Veronelli invitano a una cena solidale a sostegno dell'Emporio Solidale. Si terrà alle ore 20.00 alla Casa dei Popoli (via Cimarosa, 107 - #CasalecchiodiReno - facebook.com Vai su Facebook

Emporio solidale, la colletta alimentare 'Dona una spesa' salva 140 famiglie al mese dalla fame, sono 1.160 da inizio anno - «Siamo partiti nel 2014 con 9 volontari: oggi siamo in 80 e riusciamo a donare la spesa a 120 famiglie fisse più un'altra ventina che magari si rivolge a noi una sola volta, in un momento di ... Come scrive ilgazzettino.it