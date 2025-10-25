Empoli si illude con Ceesay ma la capolista Modena rimonta e sorpassa
Modena – Empoli 2-1 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli (83’ Magnino), Pyyhtia (67’ Sersanti), Zampano; Defrel (67’ Di Mariano), Gliozzi (67’ Pedro Mendes). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Beyuku, Nador, Dellavalle, Cauz, Massolin, Caso. All. Sottil EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (80’ Ebuehi), Yepes, Ghion, Ilie (46’ Ignacchiti), Carboni (57’ Moruzzi); Ceesay (67’ Popov), Shpendi (57’ Pellegri). A disposizione: Perisan; Curto, Degli Innocenti, Belardinelli, Indragoli, Saporiti, Bianchi. All. Dionisi ARBITRO: Tremolada di Monza (Zingarelli-Luciani) RETI: 22’pt Ceesay, 51’pt rig. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
