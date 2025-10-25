L’avventura è senza dubbio stimolante. E in qualche modo destinata a lasciare il segno nella storia del marchio. Un abbinamento che stimola curioristà ed emozione. Si tratta, senza dubbio, di un momento chiave nell’evoluzione competitiva di Harley-Davidson e nelle ambizioni globali del motociclismo. Sviluppato in collaborazione con MotoGP e Dorna Sports, il Harley-Davidson Bagger World Cup debutterà nel 2026, portando il rombo delle moto Touring V-Twin ottimizzate per le corse sui principali circuiti internazionali. Basate sulla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, le moto protagoniste dell’Harley-Davidson Bagger World Cup subiranno una trasformazione radicale in termini di velocità, agilità e spettacolarità, offrendo agli appassionati un’esperienza racing nuova e viscerale come non ce ne sono nell’attuale programma della MotoGP. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Emozione senza tempo. Harley-Davidson. Quei bolidi da 200 kg ora puntano la pista