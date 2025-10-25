Emergenza casa in provincia | Terreni a costo zero dove costruire In cambio avremo case popolari

Aree pubbliche cedute a costo zero o a prezzi simbolici a costruttori purché una parte rilevante degli alloggi da realizzare siano case popolari. E’ una delle ipotesi su cui sta lavorando il Comune di Rimini, accennata dal sindaco Jamil Sadegholvaad a margine della direzione del Pd sul tema casa, che ha visto l’intervento di Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie e diritto alla Casa nel Pd. L’emergenza casa proviene da decenni di vuoto alla voce politiche abitative di spessore nazionale. Acer ha stimato che nella sola provincia di Rimini servirebbero ulteriori 700 appartamenti semplicemente per essere in linea con la dotazione media per una provincia di oltre 350mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

