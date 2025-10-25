Emanuela Zappone è la nuova presidente del Parco Nazionale del Circeo

San Felice Circeo, 25 ottobre 2025 – Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha nominato la dott.ssa Emanuela Zappone, già Commissario straordinario del Parco Nazionale del Circeo, quale Presidente del Parco stesso. Zappone: “Futuro all’insegna della sostenibilità”. “ Sono profondamente onorata per la fiducia che mi è stata accordata con questa nomina. Desidero ringraziare il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, Claudio Barbaro, le Commissioni Ambiente di Camera e Senato, presiedute rispettivamente dall’on. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it