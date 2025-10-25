Email truffa per pagamento delle multe il comune di Rivoli rivolge un appello | Attenzione

I modi per fare soldi facili e raggirare le persone si moltiplicano e i canali scelti sono quelli online. A Rivoli in questi giorni stanno circolando email false che richiedono il pagamento di multe tramite link o piattaforma PagoPA, ma sono tutte false. “Non cliccare e non effettuare alcun. 🔗 Leggi su Torinotoday.it