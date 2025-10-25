Elon Musk investe su Roma | l’IA per svelare i segreti dell’Impero

Roma5 ottobre 2025 – Riscrivere i libri di storia grazie all’analisi innovativa dei reperti archeologici. È questo il piano di Elon Musk, secondo quanto da lui dichiarato alla presentazione dei progetti vincitori del programma ‘Expandere Conscientiae Lumen’, promosso da Ancient Rome Live e dall’American Institute for Roman Culture, con il sostegno della Musk Foundation. Musk dona 1 milione di dollari. Per l’Italia sono stati premiati un progetto di archeologia subacquea a Ripa Puteolana, nel Golfo di Napoli, un altro che analizzerà i pigmenti alla base dei colori di Pompei, uno che studierà l’eredità tessile dell’Impero Romano, per poi passare a quello che prevede la scannerizzazione della colonna di Marco Aurelio e uno dedicato all’analisi dei sistemi idraulici del teatro romano di Aquinum. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

