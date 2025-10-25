Elogio del minestrone
Soltanto l’altro giorno Giovanni Gregoletto, vignaiolo e sognatore, mi proponeva di aprire insieme un locale da chiamare “Minestrone”, specializzato in zuppe e minestre, contro la spaghettizzazione dei centri storici, contro le carbonare e le amatriciane ma pure contro noodles e ramen (sempre spaghetti sono), ed ecco che un minestrone viene decretato piatto dell’anno dalla guida Osterie d’Italia di Slow Food. Come gli sarà venuto in mente ai guidaroli? Che senso ha? La proposta di Gregoletto era romanticamente inattuale e ineconomica, un buon modo per perdere soldi. Perché il minestrone non attira: troppo tradizionale, troppo familiare, né straniero né romano ma italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri a Torino si è tenuta la presentazione di Osterie d’Italia , per la prima volta abbiamo avuto l’onore di partecipare. Inaspettatamente il minestrone è stato selezionato come “Piatto dell’anno” con riconferma in guida e una piccola novità ?. Cogliamo occasi - facebook.com Vai su Facebook
Elogio del minestrone - Solo pochi giorni fa un amico mi aveva proposto di aprire un locale specializzato in zuppe e minestre, una proposta ... Si legge su ilfoglio.it
Giletti, un «minestrone» con troppi argomenti (e dubbi) dove non ci sono mai conclusioni - Il minestrone Giletti: carota, sedano, cipolla, Porro, pomodorini, zucca, patate, zucchina, bietola, cavolo nero e fagioli borlotti. Come scrive corriere.it