Elkann vende Repubblica a sinistra è già panico | Faranno solo casini
MARIO SECHI Un saggio mi diceva sempre: «Entrare nell'editoria è facile, il difficile è uscirne». Pare che John Elkann abbia deciso di uscirne. O meglio, di lasciare l'attività della carta stampata in Italia e tenersi solo quella patinata, influente (e in utile) dell'Economist, il settimanale più prestigioso del mondo. Non c'è niente di strano, anche quella dei giornali è una storia di comprati e venduti, quello che è divertente è che nel portafoglio di Exor c'è una società che si chiama Gedi, che a sua volta controlla Repubblica e La Stampa. Il quotidiano di Torino è una vecchia ed elegante signora a cui gli ultimi direttori hanno deciso di far ballare il foxtrot, spostandola troppo a sinistra e dunque sbagliandone il posizionamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
