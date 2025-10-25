Elkann docente dei ragazzi in difficoltà la messa in prova per la frode fiscale
John Elkann "docente e tutor" di ragazzi in difficoltà per dieci mesi. Questa la "messa alla prova" che, se andrà a buon fine, permetterà al rampollo della famiglia Agnelli di evitare le contestazioni che gli muove la Procura di Torino nell'inchiesta sull'eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Lo riporta il Corriere della sera. Elkann lavorerà negli spazi dell'Ufficio pastorale giovanile "Maria Ausiliatrice" per 30 ore settimanali che passerà insegnando a giovani fragili in sinergia con alcuni centri salesiani. In sintesi, li aiuterà nell'orientamento preprofessionale come l'avvicinamento al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In occasione della presentazione della Ferrari Elettrica, John Elkann ha ribadito l’impegno della Ferrari verso la Scuderia e i tifosi, puntando a vincere in F1 e WEC e guidando il Cavallino verso un futuro sempre più innovativo e sostenibile - facebook.com Vai su Facebook
John Elkann docente dei ragazzi in difficoltà, la messa in prova per la frode fiscale - Questa la "messa alla prova" che, se andrà a buon fine, permetterà al rampollo della famiglia Agnelli di evitare le contestazioni ... Come scrive iltempo.it
John Elkann ai servizi sociali: sarà docente per ragazzi in difficoltà nei centri salesiani di Torino - John Elkann sconterà dieci mesi di servizi sociali nell’ambito dell’inchiesta torinese sull’eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato ... Scrive fanpage.it
John Elkann e i servizi sociali: sarà docente di giovani fragili - Negli spazi dell’Ufficio pastorale giovanile «Maria Ausiliatrice» per 30 ore settimanali. Scrive msn.com